Крадену конину під видом яловичини збували пансіонатам Євпаторії

Банду конокрадів, які збували крадену конину в євпаторійські пансіонати, затримала міліція у Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник кримінального розшуку Управління МВС в Херсонській області Сергій ДЕРОВ.

За його словами, банда з чотирьох осіб – жителів міста Красноперекопська (Крим) діяла впродовж двох років у Скадовському, Новотроїцькому і Каланчацькому районах Херсонської області.

Під час слідства вдалося задокументувати щонайменше п‘ять фактів викрадення коней. Зокрема, лише внаслідок двох останніх крадіжок трьох коней і лошати їх господарям завдано збитків на загальну суму до 15 тис. грн.

Усіх членів банди, з яких троє раніше судимі, затримано і перебувають у СІЗО. Вилучений автомобіль та інші речові докази злочину. Простежено шлях збуту викрадених тварин – їх забивали, а м`ясо реалізовували під виглядом яловичини в харчоблоки пансіонатів Євпаторії.