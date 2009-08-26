Археологи знайшли «гріновський корабель»

Корабель, що добре зберігся, кінця XVIII – початку XIX століття з вантажем мармуру знайшли археологи на дні Чорного моря біля південного берега Криму.

«За великим рахунком, мармурові плити, що пролежали 200 років на дні Чорного моря, – це найдорожчий будівельний матеріал, який вдалося виявити в історії підводної археології (країни)», – повідомив кореспонденту УНІАН у телефонному інтерв`ю Сергій ВОРОНОВ, директор департаменту підводної спадщини Інституту археології Національної академії наук України.

Судно виявили днями на глибині 140 метрів на траверзі Ялти, за 9 кілометрів від берега, під час випробувань спеціалізованого підводного апарату «Софокл».

У робочих документах учасників науково-дослідної експедиції судна «Наутілус Південь» знахідка проходить під назвою «гріновський корабель». За словами ВОРОНОВА, корабель схожий на ті судна, які в «Алых парусах» і «Бегущей по волнам» описував Олександр Грін. «Це кораблі того класу, які представляють найкрасивішу корабельну архітектуру», – сказав керівник експедиції.

Співвласник «Наутілуса Південь», генеральний спонсор експедиції В’ячеслав ПРОСВЄТКІН розповів УНІАН, що знайдене судно – імовірно, торгова бригантина.

За однією з гіпотез, мармур везли для будівництва Лівадійського палацу або замку «Ластівчине гніздо». Для встановлення точного призначення вантажу планується підняти з корабля один із мармурових блоків.

Дослідники припускають, що корабель потрапив у шторм. «Зрубані щогли, мармур частково розсипаний, видно, що дошки відійшли від того, що вантаж змістився», – сказав ПРОСВЄТКІН. Проте, «корабель прекрасно зберігся».

«Гріновський корабель» – друга цінна знахідка за час випробувань «Софокла». 9 серпня неподалік від Фороса знайшли корабель, датований, імовірно, XII-XIV століттями.