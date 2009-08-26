Орли Москаля обшукали мерію

Співробітники міліції провели сьогодні обшук у мерії Сімферополя, в кабінетах чиновників, які займаються земельними питаннями.

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму порушило кримінальну справу за фактами незаконного виділення земельних ділянок сімферопольською владою, повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на інформацію начальника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ.

Працівник прес-служби міліції заявив УНІАН, що не уповноважений нічого коментувати і порадив звернутися або до начальника відділу по зв`язках з громадськістю кримського Главку МВС, або до керівника міліції автономії. Поки що не вдалося додзвонитися до МОСКАЛЯ.

У виконкомі міськради не коментують інформацію.

Раніше народний депутат України (фракція Партії регіонів), лідер кримських «регіоналів» Василь КИСЕЛЬОВ не раз заявляв про земельне беззаконня в Сімферополі. За словами нардепа, «окремі особи» незаконно будують будівлі там, де їм хочеться, а потім здають їх в оренду або продають.