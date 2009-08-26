Тимошенко обклала боргами і живих, і ненароджених - Герман

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН назвала ескалацію конфлікту навколо маєтку лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА “Межигір’я” “маковим зернятком” у порівнянні з тим, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО “забрала у кожного громадянина України за час свого правління”.

Про це ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН.

“Для мене є багато важливішим те, що ТИМОШЕНКО забрала у кожного українця, у кожного громадянина України. А забрала вона 2 млн. робочих місць. Це означає, що сьогодні в Україні 2 млн. людей не можуть приносити зарплату у свої сім’ї”, - сказала ГЕРМАН.

Вона також зауважила, що чинний прем’єр-міністр також “забрала у кожного українця ще й 50% заробітної плати через спровоковану непрофесійним урядом інфляцію”.

Крім того, ГЕРМАН заявила, що у кожного українця ТИМОШЕНКО забрала ще й по 5 тис. грн.

“Адже навіть немовля, яке народжується в Україні, вже винно державі 5 тис. грн. через те, що ТИМОШЕНКО набрала стільки боргів, що обклала цими боргами на майбутнє “і живих, і мертвих, і ненароджених наших земляків”, як казав Тарас Шевченко”, - наголосила заступник голови Партії регіонів, додавши, що “перелік того, що забрала ТИМОШЕНКО в українських громадян, можна продовжити”.

“Тому її “чорні піари” з якимось там чиїмось дачами – це є маленьке макове зернятко у тому, що вона забрала у кожного громадянина України за час свого правління”, - резюмувала ГЕРМАН.