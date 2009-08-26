Екс-керівник кримського УБОЗу очолив міліцію Черкащини

Нового начальника Головного управління МВС в Черкаській області представив сьогодні особовому складу міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Обласне управління очолив полковник міліції Микола ЛУШПІЄНКО, який раніше працював першим заступником начальника Головного управління МВС України в Криму - начальником УБОЗ автономії, передає УНІАН.

ЛУЦЕНКО зазначив, що не задоволений роботою черкаської міліції.

Так, за його словами, за 7 місяців поточного року в області погіршилося розкриття злочинів, вчинених проти майна та особи, не задовільний стан з розкриттям замовних вбивств та замахів на вбивство. В регіоні зросла кількість розбійних нападів грабежів та крадіжок. Міністр також висловив стурбованість збільшенням кількості злочинів з використанням вибухових речовин.

ЛУЦЕНКО поставив перед новим начальником ГУ МВС Черкаської області такі завдання: забезпечити протидію службовим злочинам, злочинам проти майна та особи, а також посилити боротьбу з незаконним поширенням наркотиків у області.

Як повідомили УНІАН в відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, генерал-майора міліції Миколу КАПЛІЯ, який очолював міліцію Черкаської області з грудня 2007 року, переведено в Київ на посаду першого заступника керівника Державної служби охорони при МВС України.