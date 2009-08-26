Гданьськ хоче стати побратимом Севастополя

Польський Гданьськ може стати містом-побратимом Севастополя, повідомив перший заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.

"Я знаю, що є відповідне звернення до МЗС, Гданьськ хоче укласти з нами договір про дружбу і співпрацю. Севастополь - не проти", - цитує КАЗАРІНА прес-служба севастопольської міськдержадміністрації.

На думку чиновника, у міст багато спільного. "Два приморські міста, два порти. І у них, і у нас базуються військові кораблі. Історія, культура, економіка - все це дуже важливо. Подібна співпраця - лише позитив", - переконаний КАЗАРІН.

За словами першого заступника глави адміністрації, у вересні планується візит севастопольської делегації до Гданьську, у відповідь у жовтні - візит польської делегації, після чого може відбутися підписання угоди про побратимство.