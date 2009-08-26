Російські моряки затримали українських судових виконавців

Українські судові виконавці затримані моряками Чорноморського флоту Росії на території військової частини у Севастополі, стверджує флотська прес-служба.

Згідно з повідомленням, в середу на територію частини ЧФ "проникла група невідомих громадян", які представилися "як судові виконавці державної виконавчої служби Севастополя". Командування про проведення виконавчих дій повідомлено не було, заявила прес-служба.

ЧФ інформує, що судові виконавці вимагали від військовослужбовців "передати створний знак в районі Херсонеського маяка у власність України". Вони пред`явили рішення Господарського суду Севастополя.

Громадян України затримли військовослужбовці ЧФ Росії. Складено протокол, підготовлено заяву на ім`я начальника севастопольської міліції.

Командування висловлює обурення безпрецедентним фактом порушення базових угод по ЧФ.