Комерсант готував іжу в кафе в Алушті в умовах антисанітарії

Кримінальну справу за статтями "порушення правил боротьби з епідеміями" і "зловживання владою або посадовим становищем" порушила прокуратура стосовно підприємця з Алушти, який готував їжу в кафе в умовах антисанітарії.

"Як встановили співробітники Сімферопольської природоохоронної прокуратури і міської СЕС, комерсант організував у кафе "Юність" на території східного пляжу Алушти приготування різних страв в антисанітарних умовах. На посуді були виявлені бактерії кишкової палички", - повідомила сьогодні прес-служба прокуртури Криму.

Власник кафе проігнорував вимоги СЕС про припинення роботи та продовжив торгувати. Як результат - прокуратура порушила справу стосовно нього.