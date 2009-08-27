У Севастополі моряки ЧФ виставили блокпост біля об`єкта Міноборони

Судові виконавці Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у місті Севастополі вчора у другій половині дня були зупинені військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації „при намаганні виконати рішення Господарського суду міста Севастополя щодо передачі створного знака (гідрографічного об’єкту) в районі Херсонеського маяка у власність України”. Про це сьогодні повідомила телерадіокомпанія Військово-Морських Сил України „Бриз”.

За інформацією флотських журналістів, створний знак знаходиться неподалік Державного океанаріуму Міністерства оборони України, „то ж, на в’їзді на його територію з числа морських піхотинців ЧФ РФ був виставлений блок-пост”. ТРК стверджує, що російські військовослужбовці „тривалий час не пропускали у дельфінарій гостей Севастополя, які приїхали для проходження у Державному океанаріумі Міністерства оборони України курсу дельфінотерапії”.

„Командування ЧФ РФ в черговий раз проігнорувало чинне законодавство України щодо використання гідрографічних об’єктів”, робить висновок „Бриз”.