Готівковий курс долара перевалив за 8,5

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,45 грн./дол., продають – по 8,53 грн./долл. Курс дещо підвищився порівняно з 26 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,37-8,48 грн./дол., з продажу – 8,48-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках без змін відучора - 11,99/12,22 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,80-12,12 грн./євро, з продажу – в межах 12,15-12,31 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 26 серпня, сьогодні підвищився на 0,8% - до 0,2534 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2685 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,265 грн./рубль, з продажу – 0,26-0,28 грн./рубль.