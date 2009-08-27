Чи потрібен Севастополю спецстатус

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН підтримує винесення на всенародне обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України», проте наполягає на закріпленні в ній спеціального статусу Севастополя.

КУНІЦИН пропонує провести опитування севастопольців, чи необхідний місту спеціальний статус. Його результати мають стати підставою для ухвалення відповідного рішення.

Як заявив КУНІЦИН на сьогоднішньому засіданні колеги міськдержадміністрації, «багато в чому запропоновані Президентом зміни радикально змінюють якщо не саму систему влади, то деякі положення - точно».

«Важливо і те, що глава держави пропонує двопалатний парламент, а ми пам`ятаємо, що вже був із цього приводу референдум. Важливо, що для АР Крим і Севастополя вирішується «мовна проблема», оскільки, продовжив керівник міста, в законопроекті є положення, що державна мова – українська, але при цьому держава сприяє розвитку російської мови, це винесено окремо, та інших мов.

Також голова міськадміністрації вважає важливим проведення адміністративної реформи. Разом з тим, зазначив КУНІЦИН, у цій концепції він не бачить чітко прописаного статусу міста-героя Севастополя: «Тобто, перераховані: АР Крим, області і... «міста, які можуть бути прирівняні до областей».

На думку глави виконавчої влади міста, в новій Конституції обов`язково має бути прописано спецстатус Севастополя. «Скажу більше: спеціальний статус Севастополя вже себе виправдав. Севастополь розвивається динамічніше за багатьох регіонів, зокрема й Криму. За підсумками півріччя ми - у п`ятірці регіонів-лідерів. Врешті-решт, зараз наш особливий статус обумовлений наявністю бази Чорноморського флоту, а це, як мінімум до 2017 року», - наголосив КУНІЦИН.

Голова міста додав: «Зараз ми готуємо закон про спеціальний економічний режим на території нашого регіону. І це теж спеціальний статус».