Прогноз погоди на вихідні в Криму

Найближчими днями в Криму збережеться тепла суха погода.

Температура повітря вночі в суботу та неділю становитиме 14-19° тепла, вдень - 26-31° тепла, повідомили в Укргидрометцентрі. Вітер у суботу переважно південно-східний, 5-10 м/с, у неділю - південно-західний, 5-10 м/с.

За інформацією gismeteo, в Сімферополі в суботу вночі температура повітря +15°, вдень +27°; вночі в неділю +16°, вдень +28°.

В Ялті в суботу вночі +20°, вдень +26°; вночі в неділю +20°, вдень +27°.

У Євпаторії в суботу вночі +20°, вдень +28°; вночі в неділю +21°, вдень +29°.

У Севастополі в суботу вночі +22°, вдень +26°; вночі в неділю +23°, вдень +26°.

У Феодосії в суботу вночі +17°, вдень +28°; вночі в неділю +17°, вдень +29°.

У Керчі в суботу і неділю вночі +17°, вдень +27°.