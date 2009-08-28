Фіолент вже розпилили?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури та Міністерства охорони навколишнього природного середовища з проханням перевірити, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена у ЗМІ, зокрема у статті «Газеты по-киевски» «Фиолент уже распилили», стосовно вирубки скали і початку будівельних робіт на заповідній території мису.

Як повідомили у прес-службі голови оргкомітету акції «7 чудес України» ТОМЕНКА, Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент брали участь у конкурсі «7 природних чудес України» і були відзначені спеціальною номінацією як одне з унікальних природних місць Криму.

Заступник голови ВР наголосив, що привертає увагу не лише сам факт, але й те, що, як ідеться у публікації, Державне управління екологічної безпеки Севастополя не давало дозволу на вирубку скали та на будь-які будівельні роботи в районі мису Фіолент.