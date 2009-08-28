Фіолент вже розпилили?
12:30, 28 серпня 2009Крым
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Віце-спікер ради просить перевірити
|Мис Фіолент. Крим
Як повідомили у прес-службі голови оргкомітету акції «7 чудес України» ТОМЕНКА, Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент брали участь у конкурсі «7 природних чудес України» і були відзначені спеціальною номінацією як одне з унікальних природних місць Криму.
Заступник голови ВР наголосив, що привертає увагу не лише сам факт, але й те, що, як ідеться у публікації, Державне управління екологічної безпеки Севастополя не давало дозволу на вирубку скали та на будь-які будівельні роботи в районі мису Фіолент.
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