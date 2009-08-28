Молебні на початок навчального року відслужать в кримських храмах

Молебні на початок учбового року пройдуть 30 серпня в храмах Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомила прес-служба єпархії, зокрема, митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР відслужить молебень в кафедральному Свято-Петропавловському соборі Сімферополя. Запрошуються учні, їх батьки і родичі, педагоги і усі бажаючі.

2 вересня правлячий архієрей митрополит ЛАЗАР проведе в Свято-Петропавловському соборі міжвузівський молебень на початок навчального року.

Перший такий молебень провели за пропозицією православних студентів 1 червня 2009 року перед початком літньої екзаменаційної сесії. Ініціативу вирішили закріпити.

«Молебні перед початком навчального року, літньої і зимової сесій, що допомагають студентам налаштуватися на успішне навчання і складання іспитів, стають традиційними в Сімферопольській і Кримській єпархії», - повідомила її прес-служба.