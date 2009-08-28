Американське видання лякає бойовими діями в Криму

Відносини між Україною і Росією зараз більш напружені, ніж будь-коли за період з розпаду СРСР, пише The New York Times.

”Відносини між країнами зараз напруженіші, ніж будь-коли після розпаду СРСР, обидві сторони вдаються до провокацій і контрзвинувачень”, - відзначає американське видання.

Останніми роками Україна задає тон серед республік СРСР, які прагнуть перейти в стан Заходу, і Кремль, мабуть, більше не може цього терпіти, стверджує The New York Times.

Нещодавно Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ засудив курс України. Минулого понеділка російська прокуратура звинуватила українських військовослужбовців і членів націоналістичних організацій в участі в бойових діях на стороні Грузії в серпні минулого року.

Зі свого боку, уряд України неодноразово звинувачував Росію у спробах залякування і зусиллях добитися на пострадянському просторі свого військового й економічного панування, відзначає газета. Напередодні президентських виборів кандидати, можливо, агресивніше відповідатимуть Росії, а Кремль спробує скористатися ситуацією для допомоги проросійським політикам.

The New York Times відзначає, що найгостріша ворожість спостерігається в Севастополі: Кремль вважає, що українська влада у своїй роботі не виявляє поваги до цього міста, а Україна вважає базу російського флоту знаком того, що Росія, як і раніше, хоче поширювати на регіон свою військову потужність. ”На даний момент існують побоювання, що відкритий спалах ворожнечі в Криму, за усього його маловірогідності, може спричинити збройну конфронтацію або навіть бойові дії на кшталт російсько-грузинської війни”, - відзначає видання.

Населення Криму, яке на 60% складається з росіян, виступає за приєднання півострова до Росії. Люди стурбовані політикою українського уряду, спрямованою на використання української мови замість російського в офіційних цілях. Сергій ЦЕКОВ, голова Російської громади Криму, висловив сподівання, що Росія підтримає кримський сепаратизм так само однозначно, як раніше устремління Південної Осетії й Абхазії, пише The New York Times. За його словами, українська центральна влада провокує кримчан і обходиться з ними, як Грузія - з абхазами й осетинами.

Кримських сепаратистів заохочують видні російські політики, а Кремль у публічних заявах обмежується твердженнями, що порушувати права етнічних росіян у Криму неприпустимо, наголошує газета (переклад російською Інопреса.ру).