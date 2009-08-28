Підпільне виробництво горілки «накрили» в Керчі

Діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольної продукції присікли в Керчі співробітники податкової міліції.

Горілчаний фальсифікат виготовляла в гаражі 60-річна мешканка міста. Вона змішувала етиловий спирт з водою, на пляшки з «лівою» горілкою клеїла етикетки «Пшенична», «Графська», «Російська», повідомила прес-група Управління податкової міліції Криму.

Податківці вилучили у підпільниці близько 100 літрів спирту, 100 пляшок підробленої горілки, 85 літрів купажу горілки, машинку для закупорки пляшок ковпачками.

«За час своєї діяльності керчанка незаконно виготовила близько 1000 літрів алкогольного фальсифікату», - відзначили в прес-службі, не уточнивши, як довго функціонував цех.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.