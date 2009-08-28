Луценко наїхав на «авторитетного» кримського депутата

Обшуки в приміщенні мерії Сімферополя пов`язані з незаконним будівництвом в міському парку, яке веде депутат Верховної Ради Криму Олександр МЕЛЬНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, обшук проводися з метою з’ясувати, хто з чиновників і наскільки законно давав дозвіл на початок будівництва.

26 серпня співробітники міліції провели обшук в мерії Сімферополя.

Вилучення документів і жорстких дисків з комп`ютерів сталося в комітеті із земельних ресурсів і в комітеті з архітектури. Також обшукали кабінет віце-мера Сімферополя Марини ЧЕРНОВОЇ. Вона повідомила, що дії проводилися в її присутності.

"Важко зараз це якось коментувати, але думаю, що моменти і політичної підоснови тут теж є", - сказала ЧЕРНОВА.