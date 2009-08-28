Гонки на тракторах пройдуть у Криму

Перші всеукраїнські тракторні перегони заплановано на початок вересня у Криму.

Змагання пройдуть 5 вересня в балці Тубай у Сімферопольському районі під патронатом голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Маршрут гонки – 1,2 км по пересіченій місцевості з подоланням водних перешкод, підйомів і спусків, а також швидкісні ділянки», – повідомили у прес-центрі парламенту автономії.

Очікується, що у змаганнях візьмуть участь до 40 тракторів, а подивитися на перегони приїдуть понад 10 тисяч глядачів.

Перегони проводяться, зокрема, з метою популяризації технічних видів спорту, професії тракториста-механіка, відпочинку і розваги трудівників сіла.

«Захід розглядається організаторами як найбільше тракторне шоу в Європі, і надалі зміцнюватиме відносини між містом і селом, оскільки проведення тракторних змагань планується зробити щорічним», – відзначили у прес-центрі Верховної Ради Криму.

Головний приз перегонів – автомобіль «Лада Калина».