З п’яних водіїв хочуть брати штраф до 15 тисяч гривень

Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради проект змін щодо посилення відповідальності водіїв за керування автомобілем у нетверезому стані транспортним засобом, особливо якщо це призвело до тяжких наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«На початок сесії ВР ми плануємо внести проект змін про посилення відповідальності водіїв за керування у нетверезому стані, особливо якщо це призвело до смертельних наслідків. З моєї точки зору, якщо п’яний водій за кермом вбив людину, він має отримати максимальне покарання від 12 до 15 років. Таку пропозицію ми вносимо», - сказав ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зауважив, що за керування автомобілем у нетверезому стані водій має сплатити штраф до 15 тис. грн. або бути позбавлений права на керування транспортним засобом.