Понад 13 тисяч дітей стоять в черзі в дитсадки в Криму

Більш як 13 тисяч дітей стоять в черзі в заклади дошкільної освіти в Криму.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО на розширеному засіданні колегії Міністерства освіти і науки автономії заявив, що народжуваність на півострові росте, завдання №1 – забезпечення місцями в дитсадках всіх тих, хто мають потребу, повідомила його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

Сьогодні черга в дитсадки в Криму складає 13 тисяч 356 осіб, уточнила вона.

«Ми повинні разом думати, як забезпечити освітній процес, починаючи з дошкільного виховання», – сказав ГРИЦЕНКО.

Прес-секретар також повідомила, що 1 вересня для 17 тисяч першокласників прозвучить перший шкільний дзвінок в Криму.

В день знань в всіх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих учбових закладах автономії відбудуться перші уроки (лекції) «Ми – кримчани». За словами ГРИЦЕНКА, цей урок стане початком роботи з виховання в юних жителях півострова «кримського патріотизму і любові до своєї малої батьківщини».