Військовому госпіталю присвоєно ім`я Святителя Луки

Указ президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв 386-му військовому госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону ім’я Святителя Луки (професора Войно-Ясенецького). Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв 386-му військовому госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону ім’я Святителя Луки (професора Войно-Ясенецького). Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави. Госпіталю присвоєно ім’я Святителя Луки з метою вшанування пам`яті Володимира Войно-Ясенецького – видатного релігійного діяча, знаменитого хірурга та враховуючи високий професіоналізм, вагомий внесок у зміцнення здоров`я військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил України особового складу 386 військового госпіталю.

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