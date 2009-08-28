Військовому госпіталю присвоєно ім`я Святителя Луки
19:55, 28 серпня 2009Крым
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Указ президента
|Віктор Ющенко підписав указ
Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.
Госпіталю присвоєно ім’я Святителя Луки з метою вшанування пам`яті Володимира Войно-Ясенецького – видатного релігійного діяча, знаменитого хірурга та враховуючи високий професіоналізм, вагомий внесок у зміцнення здоров`я військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил України особового складу 386 військового госпіталю.
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