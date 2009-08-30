Житель Донецької області потонув у Криму
12:17, 30 серпня 2009Крым
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Міліція проводить слідчі заходи
Житель Донецької області потонув під час купання в районі Двоякірної бухти на південному сході Криму.
Як сьогодні повідомили у прес-службі кримського управління МНС, тіло 58-річного українця напередодні в другій половині дня витягли з води його рідні. Лікарі «швидкої допомоги» констатували смерть.
Місце, де сталася трагедія, не пристосоване для купання. Розміщені знаки, які забороняють купання.
Міліція Феодосії проводить слідчі заходи.
Цього тижня в районі Двоякірної бухти потонув турист із Росії - 59-річний житель Нижегородської області.
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