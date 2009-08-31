Учасників пробігу на підтримку Севастополя доставили до міліції
08:57, 31 серпня 2009Крым
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Для профілактичної бесіди
У Москві в неділю були затримані учасники автопробігу "На підтримку Севастополя і єднання російського і українського народів".
Колона машин стартувала з Університетської площі на Воробйових горах і проїхала по Нахімовському і Севастопольському проспектах. 16 чоловік затримали, коли вони намагалися покласти квіти до пам`ятника Нахімову.
Повідомляється: причиною затримання стало те, що акція не була санкціонована владою.
Всіх затриманих доставлено до найближчого відділення міліції для профілактичної бесіди, повідомляє gzt.ru
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