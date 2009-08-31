Секс-шоп накрили в центрі Ялти
16:24, 31 серпня 2009Крым
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Працював без документів
Магазин інтимних товарів, що працював без документів, виявили на одній з центральних вулиць Ялти співробітники податкової міліції.
Як повідомила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, секс-шоп виявили під час операції «Курорт-2009».
Складено адміністративний протокол, згідно з яким вилучено «808 одиниць товарів інтимного призначення» на суму близько 100 тис. грн.
Матеріали за даним фактом направлять до суду.
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