Секс-шоп накрили в центрі Ялти

Магазин інтимних товарів, що працював без документів, виявили на одній з центральних вулиць Ялти співробітники податкової міліції.

Як повідомила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, секс-шоп виявили під час операції «Курорт-2009».

Складено адміністративний протокол, згідно з яким вилучено «808 одиниць товарів інтимного призначення» на суму близько 100 тис. грн.

Матеріали за даним фактом направлять до суду.