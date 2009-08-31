Теплохід з піском вилучили в Криму

Теплохід з 628 тоннами піску описали співробітники податкової міліції в Євпаторії.

Як повідомила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, співробітники відомства разом з працівниками УБОЗу кримської міліції виявили незаконний видобуток морського піску з акваторії озера Донузлав з використанням теплохода. «Видобуток піску вівся без необхідних документів на дозвіл», - відзначили в податковій.

Згідно з протоколом, описано майно на суму попередньої оцінки 6,5 млн. грн.

Матеріали за даним фактом буде передано до суду.