Будівництво в центрі Сімферополя ведеться незаконно

Будівництво багатофункціонального комплексу в центрі Сімферополя – на вулиці Карла Маркса, 2 – ведеться незаконно, стверджує Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

В розповсюдженому сьогодні відділом зв`язків з громадськістю кримського главку повідомленні йдеться про незаконне використання бланку дозволу на виконання будівельних робіт і печатки Державного архітектурно-будівельного контролю Сімферополя.

У повідомленні наголошується, що 14 серпня 2007 року між Сімферопольською міською радою в особі віце-мера Марини ЧЕРНОВОЇ і фірмою «Аква-Крим» був укладений договір, предметом якого була оренда земельної ділянки площею 0,0525 га для будівництва комплексу. Договір оренди уклали на виконання рішення сесії міськради терміном на п`ять років.

«Проведеною перевіркою легітимності виданого ТзОВ «Аква-Крим» інспекцією ДАБК міста Сімферополь дозволу на виконання будівельних робіт №18 від 7 лютого 2008 року встановлено, що документи не могли бути складені в законному порядку, оскільки інспекція ДАБК міста Сімферополь на той період юридично вже не існувала», - наголошується в повідомленні.

Згідно із законодавством, з 1 січня 2008 року видачу дозволів і контроль здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи - інспекції ДАБК у Кримській автономії, областях, містах Київ і Севастополь, зазначили в міліційному главку.

«Також встановлено, що печатка, використана на дозволі, мала бути вилучена і знищена 1 січня 2008 року», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом 28 серпня міліція порушила кримінальну справу.

26 серпня правоохоронці провели обшук у мерії Сімферополя. Вилучення документів і жорстких дисків з комп`ютерів відбулося в комітеті із земельних ресурсів і в комітеті з архітектури.

Також був проведений обшук у кабінеті віце-мера ЧЕРНОВОЇ. Обшук проводився в її присутності.