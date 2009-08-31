Порушено справу за фактом підготовки замаху на нардепа
Кисельов натякнув, хто замовник
Міліція порушила кримінальну справу за фактом підготовки замаху на народного депутата України (фракція Партії регіонів), лідера кримських «регіоналів» Василя КИСЕЛЬОВА.
«Справу порушено. Мабуть, буде подвійна стаття: тобто стаття 115 (навмисне убивство), однак оскільки саму дію не завершено, то у Кримінальному кодексі є стаття 15-а – це замах на скоєння злочину», – повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Криму.
Силовик уточнив, що раніше міліція автономії провела перевірку заяви КИСЕЛЬОВА щодо замаху, який готується на нього.
Депутат в прямому ефірі на кримському телебаченні стверджував, що його «замовив» «кримінальний «авторитет», дуже відомий політик».