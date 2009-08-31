У мерії Ялти взяли хабарника
18:29, 31 серпня 2009Крым
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Суму не сказали
Заступника начальника управління економіки виконкому Ялтинської міської ради затримали при отриманні хабара, повідомила сьогодні прес-служба кримської міліції, не уточнивши суму, яку вимагав співробітник мерії.
«Чиновник вимагав і отримав гроші за видачу підприємцю економічного розрахунку орендної плати за користування землею», - сказано в прес-релізі.
Прокуратура Ялти порушила справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України («одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара»).
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