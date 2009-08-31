Іноземець-педофіл обрав Крим об`єктом секс-туризму

Громадянина Німеччини, який розбещував неповнолітніх й фільмував це на відеокамеру, затримали правоохоронці у місті Щолкіно в Криму, повідомив Департамент зв`язків з громадськістю МВС України.

За оперативними даними, іноземець упродовж чотирьох останніх місяців підшукував серед неповнолітніх для сексуальних утіх. Чоловік неодноразово приїздив до Криму. Допомагав знаходити секс-партнерів місцевий хлопчак, свого часу розбещений іноземцем.

"За сеанс плотських втіх чоловік розплачувався із доставленими своїм помічником дітьми 200-гривенною купюрою. Саме ця, украй низька порівняно із Євросоюзом, "ціна питання" і стала головною перевагою у маршруту секс-туру на релаксовій мапі", - говорять в МВС.

Із близько десятка об’єктів сексуальних втіх іноземця поки п’ятеро визнані потерпілими - батьки намагаються зробити все можливе, аби їхні діти не фігурували у справі, резонанс якої зростає.

При затримані у іноземця вилучили відеокамеру і кілька CD-дисків, на яких були зняті його статеві акти з неповнолітніми.

Допоки йому пред’явлено обвинувачення у розбещенні неповнолітніх. Питання щодо можливої відповідальності за розповсюдження порнопродуції наразі вирішується - нині активно шукають докази, що він через Інтернет-канали тиражував зняте ним в Україні відео.

До справи, ймовірно, може долучитися Інтерпол: необхідно перевірити, чи був раніше чоловік причетним до подібних інцидентів.