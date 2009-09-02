Василь Кисельов: Не дочекаються!

Політрада Партії регіонів задовольнила заяву народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА і перевела його з посади голови Кримської республіканської організації на керівну посаду в центральний штаб.

Як повідомили у прес-службі ПР, тимчасово обов`язки голови парторганізації доручено виконувати Олексію БОЯРЧУКУ.

Секретар міськради Ялти БОЯРЧУК є лідером Ялтинської міської організації Партії регіонів і одним з трьох перших заступників голови Кримської організації ПР.

КИСЕЛЬОВ в період президентських виборів очолюватиме один з департаментів у центральному штабі Партії регіонів. «Як вважають політрада і лідер партії (Віктор ЯНУКОВИЧ), я більше користі принесу, працюючи в центральному штабі. Я написав власноручно заяву про тимчасове – до 18 січня 2010 року – припинення повноважень керівництва в кримській організації», – повідомив КИСЕЛЬОВ сьогодні телефоном кореспонденту УНІАН.

Коментуючи інформацію ЗМІ з посиланням на джерела в партії про те, що він більше не повернеться на посаду керівника парторганізації, КИСЕЛЬОВ заявив: «Скажу коротко – не дочекаються, що це буде!».