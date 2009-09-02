Москаль просить порушити справу проти мера Сімферополя

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ просить прокурора автономії Володимира БОЙКА порушити кримінальну справу стосовно Геннадія БАБЕНКА за статтею «самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь» і винести постанову про його відсторонення від обов`язків сімферопольського міського голови на період слідства.

Про це повідомив відділ зв`язків із громадськістю міліції.

МОСКАЛЬ звернувся до БОЙКА у зв`язку з рішенням Апеляційного суду Криму «відносно голови Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії Володимира КРИЛОВА і набуттям чинності звинувачувального вироку».

За даними силовиків, 9 червня 2006 року Залізничний районний суд Сімферополя визнав недійсними вибори 26 березня 2006 року, а рішення ТВК міста про реєстрацію БАБЕНКА мером і оприлюднення результатів виборів - протиправним і відмінив їх.

Апеляційний суд Криму, Вищий Адміністративний суд України, Верховний суд України залишили рішення в силі, говорять у МВС.

13 лютого 2008 року народний депутат України МОСКАЛЬ зареєстрував проект постанови Верховної Ради «Про проведення позачергових виборів Сімферопольського міського голови».

10 квітня 2008 року на спільному засіданні комісії ВР і ЦВК визначили, що ухвалювати рішення повинна Центральна виборча комісія. Проект постанови ради був відхилений, матеріали передані до ЦВК.

Центральна виборча комісія кілька разів збиралася, але до сьогодні рішення про призначення виборів не прийняла, повідомляє міліція.