Рада запрацює лише після президентських виборів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує відновлення нормальної роботи парламенту після президентських виборів.

«Після президентської виборчої кампанії, я думаю, реально говорити про працюючий парламент. Він може бути працюючим за умови, що буде створена якась нова коаліція (у ВР) або будуть дострокові вибори (парламенту)», - сказав ТОМЕНКО сьогодні журналістам у Сімферополі.

До виборів глави держави, зазначив він, парламентарії працюватимуть «в перманентному режимі: від блокування (трибуни) - до домовленостей по конкретних законах».

«У парламенті до десяти кандидатів у президенти, і, зрозуміло, - це елемент конфліктний. Максимально ми зможемо домовлятися, скажімо, на один день вперед», - зазначив заступник голови ВР.

«Житимемо одним днем. У принципі, країна вся живе одним днем, не думаю, що ми вибиваємося з графіка», - додав він.

При цьому ТОМЕНКО не виключив, що «бюджетна дискусія трохи об`єднає» депутатів. «Коли уряд подасть бюджет, зрозуміло, там буде передбачено підвищення мінімальних зарплат і пенсій. Очевидно, питання стоятиме тільки в цифрах. Зрозуміло, що коли ви в опозиції, ви хочете в 10 разів збільшити (зарплати, пенсії), коли ви при владі - ви можете збільшити на стільки, на скільки можете», - зазначив він.