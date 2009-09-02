З Росією нахрапом все не вирішити

Заступник голови Верховної Ради, один із лідерів Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вважає, що Україні і Росії слід йти назустріч один одному у принципових питаннях.

«Росія - непроста країна, з якою не можна все вирішувати за один раз. Потрібно спокійно, крок за кроком, домовлятися і працювати. Всі повинні працювати: МЗС, парламент, уряд, Президент», - сказав ТОМЕНКО сьогодні у Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи варто Україні йти назустріч РФ у питаннях Чорноморського флоту в обмін на кроки у відповідь в газових питаннях.

«Я думаю, що потрібно йти назустріч в усіх системних, принципових питаннях. Ідеальний варіант: у газовому питанні ми підписали (договори), і не змінюємо цей формат», - зазначив віце-спікер.

На його думку, на даний час питання базування ЧФ РФ не є найактуальнішим. «Немає сенсу сьогодні апелювати до того, що потрібно вигнати флот, як і до того, що до закінчення існування земної цивілізації флот там (у Севастополі) стоятиме. Зафіксовано: 2017 рік, далі - питання залишається», - зазначив віце-спікер.

При цьому ТОМЕНКО висловив особисту позицію: потрібно шукати варіант, щоб після 2017 року на українській території не було іноземних військ.