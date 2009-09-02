Підготовка України до членства в НАТО передбачає виведення ЧФ

Пріоритетним завданням національної програми на 2009 рік з підготовки України до членства в НАТО є вжиття заходів для започаткування переговорів з Росією щодо визначення механізму виведення Чорноморського флоту з української території у терміни, передбачені угодою про статус та умови перебування ЧФ РФ.

Про це йдеться в тексті опублікованої нацпрограми.

Ще одним пріоритетним завданням є продовження роботи з демаркації державного кордону та активізація транскордонного співробітництва.

Річна національна програма з підготовки держави до набуття членства в НАТО - новий формат реалізації євроатлантичного курсу, що прийшов на зміну цільовим щорічним планам Україна-НАТО (всього було 7).

7 серпня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ "Про затвердження Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору".