Набережної Ялти не вистачає на всіх

Російська актриса Анастасія ЗАВОРОТНЮК сподівається на швидке й конструктивне вирішення конфлікту інтересів, що виник у зв`язку з роботою на набережній Ялти її ковзанки і запланованим на 11 вересня стартом учасників гонки "Ялта-ралі 2009", організатором якої є заступник голови Київської міськдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами ЗАВОРОТНЮК, у квітні мерія Ялти дала офіційний дозвіл на встановлення на міській Набережній критої ковзанки, яка повинна пропрацювати до 1 жовтня. На ковзанці періодично виступають відомі фігуристи, катаються відпочивальники й проводяться добродійні акції для дітей-сиріт і дітей із малозабезпечених сімей.

Разом із тим, ЧЕРВОНЕНКО запланував 11 вересня провести на цій же набережній шоу, присвячене початку ралі. Планується, що буде встановлено сцену, на шоу запрошені перші особи держави. Як зазначила актриса, саме ці плани стали підгрунтям для конфлікту.

ЗАВОРОТНЮК повідомила, що під час перших переговорів із ЧЕРВОНЕНКОМ було досягнуто угоду про спільне проведення шоу, присвяченого початку ралі, за участю фігуристів, запрошених із її боку.

Проте, як заявила актриса, під час другої зустрічі, тональність і інтонація якої з боку ЧЕРВОНЕНКА була вельми жорсткою, попередня домовленість була анульована. Більш того, за словами ЗАВОРОТНЮК, їй заявили, що якщо ковзанка не буде демонтована добровільно, то її приберуть примусово. Актриса припускає, що така реакція була спровокована сумою запрошуваного гонорару (80 тис. євро), яку повинна заплатити фігуристам сторона-організатор ралі.

За словами ЗАВОРОТНЮК, її та чоловіка також образило висловлювання ЧЕРВОНЕНКА про те, що діти-сироти, які 11 вересня кататимуться на ковзанці, можуть заважати запрошеним на шоу Президенту, членам його родини й політикам. "Я не думаю, що дітки можуть бути перешкодою для Президента, його родини й політиків. Чесно кажучи, я не чула про дитячий тероризм", - сказала актриса.

"Є бажання знести ковзанку... Є бажання наполягти на своєму", - сказала вона.

Актриса пояснила, що навіть якщо ковзанку буде знеструмлено, то демонтувати її до 11 вересня нереально через технологічні особливості.

Крім того, ЗАВОРОТНЮК повідомила, що про виниклий конфлікт інтересів поінформовано народного депутата Нестора ШУРФРИЧА (при цьому вона не пояснила, чому саме його), який "пообіцяв пильну увагу до проблеми й постійний контроль за ситуацією".

Актриса сподівається, що вирішувати проблему в судовому порядку не доведеться. "Ми сядемо за стіл переговорів. Він (ЧЕРВОНЕНКО) принесе вибачення за сказане, й прийдемо до консенсусу", - сказала ЗАВОРОТНЮК.

У свою чергу, в переданому УНІАН коментарі ЧЕРВОНЕНКО відзначив: "Неприємно, що відомі герої сентиментальних серіалів використовують свою популярність у досягненні власних бізнес-цілей. У нас є повний комплект узгоджень, які дозволяють проведення етапу Кубка Європи, Кубка Президента, етапу чемпіонату України з ралі Prime Yalta Rally 2009. Ми не є стороною спору. Ми чекаємо, коли звільнять місце, виділене заздалегідь для проведення ралі".

У документі сказано, що організатори ралі "намагалися знайти компроміс", для чого було проведено дві зустрічі з власниками ковзанки у присутності інженерів-конструкторів із Києва та інших служб. За словами ЧЕРВОНЕНКА, А.ЗАВОРОТНЮК не з`явилася на сьогоднішню ранкову зустріч, організовану мером Ялти для врегулювання проблеми. "Все робилося публічно, й розмова про погрози й адміністративний ресурс - дешева PR-провокація", - зазначив він.