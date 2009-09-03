Оголошене штормове попередження

Штормове попередження оголошене на п`ятницю, 4 вересня, в Криму у зв`язку з прогнозованим погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Очікуються сильні зливи, грози, град, а також посилення вітру місцями у поривах до 20 метрів на секунду», - наголосили рятувальники.

МНС рекомендує керівникам підприємств «вжити заходів для недопущення подій, пов`язаних із погіршенням погодних умов».

Жителів і гостей Криму просять приділити особливу увагу безпеці дітей.