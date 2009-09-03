Мер Ялти між молотом і ковадлом

Мер Ялти Сергій БРАЙКО сподівається знайти компроміс у спорі за місце на набережній міста, що виник між власниками ковзанки і організаторами ралі.

«Зараз займаємося питанням пошуку компромісу, думаю, вирішимо по-хорошому», - говориться в коментарі міського голови, який передала його прес-служба.

БРАЙКО вдячний російській актрисі Анастасії ЗАВОРОТНЮК та її чоловіку - фігуристу Петру ЧЕРНИШОВУ за льодові шоу. «Льодовий каток був цікавий і для відпочиваючих, і для ялтинцев. До того ж він залучав туристів у цьому курортному сезоні, який був для нас достатньо важким. Цей захід за участю зірок естради і фігуристів був цікавий і затребуваний», - сказав мер Ялти.

При цьому, зазначив він, «коли на терезах лежить тиждень роботи катка і проведення етапу Кубка Європи - пріоритет віддаємо ралі». «Цей захід (перегони) у нас проводиться у 5-й раз, це - міжнародні змагання, етап Кубка Європи. Більш того, як стверджує керівництво Федерації (автомобільного спорту), - якщо ми одержимо достатньо високу оцінку міжнародних експертів, то можемо претендувати наступного року на проведення етапу Кубка світу», - сказав БРАЙКО.

Разом з тим, на питання, на чиєму він боці, мер відповів: «Я - ні на чиєму боці, я виступаю від імені міста. Мені важливо, щоб все пройшло найменш конфліктно».

БРАЙКО заявив, що на каток ходять в основному з дітьми, а зараз школярі і студенти приступили до занять, «тому у ковзанки великих доходів вже не буде». «Коли розглядаємо ці заходи щодо значущості, безумовно, потрібно вжити всіх заходів для нормального проведення ралі. І всіх заходи, щоб мінімізувати витрати «Ялта-Айс». Збитки організатори «Ялта-Айс» зазнають через одне шоу, призначене на 6 вересня, ми говоритимемо з ними на цю тему. Але зараз на нього вже немає активного продажу квитків. Ми можемо говорити про кількість проданих квитків. І ще вони несуть певні витрати за контрактами, які уклали з фігуристами. Але з міського бюджету про компенсації немає й мови», - сказав мер.

Кажучи про суть конфлікту, БРАЙКО зазначив, що «невелика технічна заминка» виникла через те, що, коли встановлювали каток, розраховували на конструкцію об`єктів ралі, яка була останні чотири роки. «Вона була не дуже вдала - трибуна для VIP-гостей була 2-поверховою і не зовсім безпечною. Керівництво Федерації автомобільного спорту ухвалило рішення встановити цього року одноповерхову конструкцію - і у зв`язку з цим розширило ту площу, яку раніше займав цей павільйон. Тому не більш ніж один метр конструкція об`єкту ралі заходить на конструкцію ковзанки», - сказав мер.

За його словами, 6 вересня планується почати монтаж конструкцій «Ялта-ралі», але це не означає, що «ковзанку має бути повністю прибрано до цього моменту». Коли це можна буде технічно зробити - вирішиться найближчим часом. «При розбиранні катка є три підрядники – світло, звук, трибуни, сама ковзанка і безпосередньо демонтаж намету. Нам фахівці цих трьох фірм скажуть, як вони зможуть сумістити роботи, щоб провести його швидко, а не проводити демонтаж поетапно», - сказав мер Ялти.