Перевіряють молокозаводи, що поставляли продукцію в дитсадки

Проводиться перевірка продукції молокозаводів, які здійснювали постачання в дитсадки Джанкоя (Крим), де госпіталізовано 83 вихованці.

«Ми працює з областями, з яких поставлялися продукти – Запоріжжя, Херсонська область. Там перевіряються молокозаводи», - повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВІЧ.

Він також повідомив, що здійснюється «серйозне розслідування повністю за всіма напрямами».

«Орієнтовно ми всім виставляємо (діагноз) гострі ентероколіти», - повідомив КНЯЗЕВИЧ. Стан дітей оцінюється лікарями як «умовно задовільний».

«Яка причина ситуації, що склалася, буде зрозуміло після проведення досліджень, будуть зроблені всі посіви, щоб встановити, яка патологія у дітей», - сказав міністр.

Зі свого боку головний санітарний лікар Криму Марія КРОВЯКОВА повідомила, що остаточні результати дослідження будуть відомі в неділю.

Створено 5 бригад, які здійснюють подвірні обходи.

Міністр охорони здоров`я закликав джанкойських батьків, у яких діти залишилися сьогодні вдома – не пішли до садків, звертатися до лікарів, якщо у дошкільнят є будь-яке нездужання.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ організувати розслідування події в Джанкої.