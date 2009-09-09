16 дошкільнят, що отруїлися, залишаються в джанкойській лікарні

Рада міністрів Криму виділила з резервного фонду автономії 118,2 тис. грн. на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов`язаної з масовим харчовим отруєнням дітей у дошкільних установах міста Джанкой.

Про це йдеться в постанові кримського уряду, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Джанкойській райдержадміністрації виділили 100 тис. грн.; Джанкойській міськраді – 12,4 тис. грн.; Міністерству охорони здоров`я Криму – 5,8 тис. грн.

Прес-служба кримського управління МНС повідомляє, що станом на ранок сьогоднішнього дня в джанкойській лікарні на лікуванні перебувають 16 дітей.

За інформацією МНС, з медустанов виписано 186 дошкільнят, раніше госпіталізованих з діагнозом «гастроентероколіт».

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків м.Джанкой став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких проблем не було.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування.