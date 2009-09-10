Ющенко доручив Тимошенко і всім, всім, всім вирішити проблеми кримської автономії

ЗЕМЛЯ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ і Службі безпеці перевірити дотримання законів при прийнятті рішень про надання земельних ділянок в Криму. Про це мовиться в указі глави держави.

Силовикам рекомендовано організувати перевірку в Криму за участю Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів країни за півроку опрацювати питання щодо встановлення строків оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в разі переходу права власності на об`єкт нерухомості, що на ній розміщений.

Уряд також зобов`язаний опрацювати питання щодо впровадження механізму припинення договору оренди землі з продавцем нерухомого майна, розташованого на ділянці.

ІНВЕСТИЦІЇ

Президент доручив Раді міністрів Криму за півроку розробити стратегію залучення інвестицій в розвиток міст і районів автономії.

ЮЩЕНКО вимагає ввести щоквартальний розгляд на колегіях кримського уряду і райдержадміністрацій «проблемних питань» у сфері залучення інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку республіки.

Глава держави закликає «визначати осіб, відповідальних за супровід інвестиційних проектів».

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Радміну в місячний термін розробити і затвердити план заходів щодо залучення інвестицій для стабільного водопостачання сільських населених пунктів автономії.

У двомісячний строк уряд Криму має забезпечити підготовку інвестиційних проектів у рекреаційній сфері (зокрема щодо освоєння західного узбережжя Криму) та угод про будівництво сміттєпереробних підприємств (полігони твердих побутових відходів у Алушті, Ялті, Феодосії).

Президент доручив Раді міністрів разом із Державним агентством України з інвестицій та інновацій вживати за участю Національної академії наук держави заходів щодо подальшого технологічного розвитку регіону (зокрема, у сфері енергоефективності та енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії).

КУРОРТИ

Глава держави доручив українському і кримському урядам активізувати просування туристичного продукту і санаторно-курортних послуг Криму на внутрішній і міжнародний ринки.

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України і Раді міністрів Криму забезпечити підготовку і внесення цього року проектів нормативно-правових актів про оголошення курортними територіями «природних територій» автономії.

Окрім цього, глава держави рекомендував Кабміну вивчити в тримісячний термін питання розширення повноважень Радміну в галузі туризму.

Кабмін і Радмін також повинні вживати заходів щодо збереження об`єктів культурної спадщини на території Автономної Республіки Крим.

БОРГИ

Президент доручив Раді міністрів Криму забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами, установами та організаціями автономії усіх форм власності та недопущення виникнення боргу в подальшому.

Глава країни доручив вжити заходів щодо погашення суб`єктами господарювання автономії, які надають житлово-комунальні послуги, заборгованості за спожиті енергоносії.

ЮЩЕНКО просить Радмін передбачати у проектах бюджету Криму кошти на фінансування заходів регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва (у тому числі на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб`єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів).

Президент доручив Кабінету міністрів та Раді міністрів проаналізувати причини зростання у 2009 році податкового боргу суб`єктів господарювання автономії порівняно з іншими регіонами держави та розробити комплекс заходів щодо забезпечення своєчасної сплати податкових зобов`язань.