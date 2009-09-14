У Севастополі створять екопарк

«Екологічну стежку», яка в майбутньому стане основою для створення єдиного в Україні Екологічного парку, заклали в дитячому містечку «Лукомор`я» в Севастополі.

Під час церемонії закладання стежки було посаджено перше дерево дендрологічної колекції.

На «Екологічній стежці», як передбачається, буде висаджено більшість дерев і рослин, що ростуть у севастопольському регіоні, обладнано стенди, макети з екології, буде представлено продукцію безвідходного виробництва та інші експонати, мета яких - екологічне виховання підростаючого покоління, ведення здорового способу життя.

Як підкреслив на церемонії голова міської ради Валерій САРАТОВ, екопарк сприятиме «екологічному вихованню підростаючого покоління, чого нам уже не вистачає сьогодні».

САРАТОВ вважає, що депутати міської та районних рад повинні взяти шефство над створенням екопарку.