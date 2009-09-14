Мера Сімферополя виганяють з ПР

Рада кримської організації Партії регіонів рекомендує народному депутату Василю КИСЕЛЬОВУ (фракція ПР) повернутися на посаду голови парторганізації в автономії.

Таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні, де з 43 членів ради були присутні 23, повідомили у прес-службі парторганізації.

Рада рекомендувала КИСЕЛЬОВУ відкликати подану ним заяву до політради Партії регіонів.

На початку вересня політрада ПР задовольнила заяву КИСЕЛЬОВА й перевела його на час президентської кампанії з посади голови республіканської організації партії на керівну посаду до центрального штабу.

Крім того, рада прийняла ряд кадрових рішень. Зокрема, скасувала рішення ради кримської парторганізації ”в частині клопотання” перед політрадою ПР про призначення Анатолія МОГИЛЬОВА начальником виборчого штабу в АРК із виборів Президента України й вирішила виключити мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА з Партії регіонів.

У провину БАБЕНКУ ставлять ”невиконання рішення політради Партії регіонів щодо відновлення єдності у фракції ”Блок ”За Януковича!” у Сімферопольській міській раді й порушення норм партійного життя”.