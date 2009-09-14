Кисельов наполягає: Гриценко має піти

Рада Кримської організації Партії регіонів вимагає від «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА добровільно піти у відставку з посади голови Верховної ради Автономної Республіки Крим і керівника депутатської фракції «Блок «За Януковича!».

Таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні, на якому із 43 членів ради були присутні 23, повідомили в прес-службі парторганізації.

Рада звинувачує ГРИЦЕНКА в «антипартійній діяльності», що виражається в створенні «антипартійної групи всередині фракції «Блок «За Януковича!» у Сімферопольській міській раді», а також у розколі депутатської фракції «Блок «За Януковича!» у ВР Криму.

Замість ГРИЦЕНКА рада вирішила рекомендувати на посаду спікера автономії депутата Івана БУРЕЯ.

Крім того, рада кримських «регіоналів» має намір звернутися до центральних органів партії з проханням вивести ГРИЦЕНКА зі складу політради Партії регіонів.