Співробітник інституту судекспертиз погорів на $3 тисячах хабара

Старшого наукового співробітника Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса затримано працівниками кримської прокуратури і міліції при отриманні хабара у розмірі 3 тисячі доларів.

У розповсюдженому сьогодні повідомленні прес-служби кримського наглядового відомства сказано, що працівник НДІ обіцяв заявникові підготувати такий висновок судекспертизи у кримінальній справі, що розглядається судом Феодосії, «який би його повністю влаштував».

Прокуратура Криму порушила щодо наукового співробітника кримінальну справу.

З`ясовуються обставини злочину.