В Азовському морі потонув човен з двома рибалками

У східному Криму шукають рибалку з човна, що потонув в Азовському морі.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальників 17 вересня увечері.

Човен, на якому двоє нетверезих чоловіків вийшли порибалити, перекинувся і потонув у морі неподалік від берега в районі села Курортне.

57-річному кримчанинові вдалося врятуватися. За його словами, друг потонув.

Сьогодні вранці на пошуки чоловіка вийшли рятувальники.