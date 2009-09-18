В Азовському морі потонув човен з двома рибалками
11:11, 18 вересня 2009Крым
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У східному Криму шукають рибалку з човна, що потонув в Азовському морі.
Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальників 17 вересня увечері.
Човен, на якому двоє нетверезих чоловіків вийшли порибалити, перекинувся і потонув у морі неподалік від берега в районі села Курортне.
57-річному кримчанинові вдалося врятуватися. За його словами, друг потонув.
Сьогодні вранці на пошуки чоловіка вийшли рятувальники.
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