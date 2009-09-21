Більше 70% випускників України не знають, навіщо теорема Піфагора

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляє про недостатній рівень знань випускників 2009 року.

Як повідомили у прес-службі УЦОЯО, про це йдеться в «Офіційному звіті про результати зовнішнього оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України 2009 р.».

Зокрема, привертають увагу результати зовнішнього оцінювання з математики. Психометричний аналіз свідчить, що тест із математики був нескладним. Однак учасники зовнішнього оцінювання показали незадовільні знання: лише 25% учасників виконали завдання з найпростішим тригонометричним рівнянням, 16% – змогли знайти об’єм кулі, 9% – розв’язали завдання на застосування властивостей функції, 8,6% – практичну задачу на обчислення витрат фарби для фарбування кімнати, що має форму прямого паралелепіпеда. Більше 70% учасників зовнішнього оцінювання не вміють на практиці застосовувати теореми косинусів, Фалеса та Піфагора.

Не кращими є знання з історії України. Лише 41% учасників зовнішнього оцінювання визначили чинники, що зумовили виникнення українського козацтва у XV–XVI століттях. Вірно назвати подію, з якої розпочалося визволення України від нацистської окупації, змогли 29% тих, хто складав тести з історії України. Лише 46% учасників тестування знають про державотворчі процеси в Україні початку 90-х років XX століття. Усього 38% майбутніх студентів змогли правильно вказати дати прийняття Конституції незалежної України, схвалення Декларації про державний суверенітет, Акту проголошення незалежності України.

Крім того, аналіз матеріалів, наведених у звіті, свідчить про те, що далеко не всі загальноосвітні навчальні заклади підтверджують наданий їм статус ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів. Так, в одній зі шкіл м. Києва, яка спеціалізується на вивченні французької мови, її для складання тестів вибрали лише 7 осіб. Але жоден із них не показав результат вищий за 172 бали. Аналогічною є ситуація в одній зі столичних шкіл із поглибленим вивченням української мови та літератури. Лише одна особа із 25 випускників цього закладу отримала результат в межах 173-183 балів. Жоден не набрав 200 балів.

У повідомленні зазначається, що звіт про проведення зовнішнього оцінювання направлений вищому керівництву держави, усіх регіонів України, в науково-дослідні інституції, бібліотеки, вищі навчальні заклади та органи управління освітою.