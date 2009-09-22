Ющенко сподівається: Росія виведе свій флот до 28 травня 2017 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Росія виведе Чорноморський флот з Криму до 28 травня 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед членами Ради зовнішніх відносин у Нью-Йорку.

Президент нагадав, що відповідно до Конституції, на території України не можуть розміщуватись військові бази іноземних держав. Водночас, вважає він, угода, підписана з Росією у 1997 році щодо базування ЧФ на території України, викликана тим, що флот неможливо було вивести у стислі терміни. “Сподіваюсь, що слово Росії буде виконано, й флот до 28 травня 2017 року буде виведений”, - сказав Президент.

Зі свого боку Україна, за словами ЮЩЕНКА, готова до діалогу з Росією по всіх проблемних моментах перебування й умов виведення її флоту з Криму. “Сподіваюсь, що ми знайдемо порозуміння в цьому питанні, але в основі буде Конституція України”, - сказав глава держави.