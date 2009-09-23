Марафонець здійснив заплив на 100 км від Алупки до Севастополя

45-річний севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ‘ЯНИК сьогодні завершив 100-кілометровий заплив від Алупки до Севастополя.

Майстер спорту з плавання провів у воді майже 31 годину.

Як повідомив УНІАН голова громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ, спортсмен стартував 22 вересня о 7.00 від набережної біля Ластівкового гнізда і фінішував сьогодні о 13.45 біля набережної пляжу ”Кришталевий” у Севастопольській бухті.

Дистанцію він подолав сам, без супроводу, прив`язавши до поясу одномісний надувний човен, в якому знаходилися питна вода, продукти харчування, засоби зв`язку і медикаменти.

Після фінішу СОФ‘ЯНИК повідомив журналіста, що двічі невдало стартував на цій дистанції. ”18 і 20 вересня я стартував від набережної Ялти, але обидва рази дуже заважав сильний північно-східний вітер. Вдалося допливти тільки до Алупки. І лише вчора погода нормалізувалася”, - сказав він.

За словами марафонця, наступного року він планує перетнути Чорне море: ”Це приблизно 250 кілометрів, якщо пливти від мису Сарич до найближчої точки в Туреччині”.

Крім того, ”у жовтні також може відбутися заплив у Лівії, є запрошення лівійського уряду. Це буде заплив на 40 кілометрів на честь 40-річчя лівійської революції”.

У червні поточного року севастопольський плавець здійснив 38-кілометровий заплив на честь Дня міста, у серпні - 60-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя патріарха КИРИЛА. Крім того, у липні СОФ‘ЯНИК здійснив 6-кілометровий заплив через Босфор з Європи до Азії. 21-22 серпня СОФ‘ЯНИК успішно брав участь у 90-кілометровому запливі у складі трьох плавців-марафонців (інші два марафонці були з міста Черкаси).