Суд у справі екс-начальника міліції Криму перенесено

Донецький окружний адміністративний суд переніс на жовтень судове засідання за позовом Анатолія МОГИЛЬОВА, який вважає незаконним його звільнення з посади заступника міністра внутрішніх справ – начальника кримської міліції.

Про це УНІАН по телефону повідомив сам МОГИЛЬОВ, посилаючись на дані його адвоката.

Засідання, за словами МОГИЛЬОВА, перенесено у зв`язку з тим, що Кабінет міністрів та Міністерство внутрішніх справ не надали необхідні документи.

МОГИЛЬОВ не виключає, що розгляд його справи "затягується навмисно".

Судове засідання заплановене на 23 жовтня.

У грудні 2007 року МОГИЛЬОВ подав керівництву МВС рапорт про надання йому відпустки, а пізніше - заяву про звільнення з посади начальника кримського ГУ МВД і з органів внутрішніх справ. Замість нього керівником кримської міліції був призначений Микола ІЛЛІЧОВ.

В листопаді 2008 року МОГИЛЬОВ заявив, що рішення про відставку він ухвалив під тиском народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, після чого подав до Донецького окружного адміністративного суду позов про поновлення на посаді. Позов задовольнили.

МВС безрезультатно оскаржило це рішення в Апеляційному адмінсуді Донецька. Державна виконавча служба зобов`язала міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА виплатити на користь держави штраф у розмірі 510 грн. за невиконання рішення Апеляційного адмінсуду Донецька.

19 серпня 2009 року МОСКАЛЬ був призначений начальником ГУ МВС Криму - заступником міністра внутрішніх справ України замість ІЛЛІЧОВА. Раніше у той же день МОГИЛЬОВА призначили на ці посади й відразу звільнили.

Через декілька днів Донецький окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом МОГИЛЬОВА, який вважає незаконним урядове розпорядження про його звільнення.

11 вересня МОСКАЛЬ заявив, що Партія регіонів хоче позбавити його як посади в міліції, так і депутатського мандата, тому він не поспішає складати депутатські повноваження, очікуючи рішення суду за позовом МОГИЛЬОВА.