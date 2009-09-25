Тимошенко сподівається отримати угоду про асоціацію до виборів

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом потрібно підписати до виборів президента країни.

«Для України дуже важливо підписати цю угоду про асоціацію до президентських виборів», - сказала прем`єр в Криму на 6-му самміті Ялтинської європейської стратегії.

За її словами, підписання такого документу стане «потужним консолідуючим чинником для всіх проєвропейських сил в Україні». «Думаю, що ми маємо такий шанс», - сказала прем`єр.

Крім того, ТИМОШЕНКО вкотре зазначила, що Україна повинна брати участь у створенні європейської політики безпеки.

«Перед лицем таких викликів, перед якими стоїть світ, Україна не може бути самою, усуненою від систем колективній безпеки. Це неправильно, нестратегічно і неефективно», - сказала ТИМОШЕНКО.

«Для таких країн, як Україна, де останні опитування показують 20% бажаючих вступити до НАТО, для нас європейська політика національної безпеки і оборони - той шлях, та можлива орієнтація, яка для нас властива, природна, і для нас вона є ефективною», - підкреслила прем`єр.